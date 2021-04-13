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Происшествия13 апреля 2021 3:12

Два подростка из Новокузнецка уплыли на льдине вниз по Томи

Опасное путешествие было незапланированным
Екатерина РОМАНОВА
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Два подростка из Новокузнецка уплыли на льдине вниз по Томи

Два подростка из Новокузнецка уплыли на льдине вниз по Томи

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Два подростка решили посмотреть ледоход на Томи и после этого оказались в полицию. Их любопытство обернулась незапланированным опасным путешествием.

12 апреля двое 16-летних подростков пришли на берег Томи чтобы посмотреть, как идет лед. Они были около берега, как вдруг льдина, на которой стояли подростки, откололась и поплыла. Парни хотели перепрыгнуть на берег, но тот стремительно удалялся, и прыжок мог окончиться трагедией.

Было около 17.30, когда льдина с подростками проплывала неподалеку от улицы Тузовского. Очевидцы заметили невольных сплавщиков и сообщили о подростках в диспетчерскую службу.

- В Орджоникидзевский район города были стянуты экстренные службы. Сотрудники МЧС с помощью лодки сняли несовершеннолетних со льдины и доставили на берег, где передали полицейским, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Подростков доставили в отдел полиции, туда же пригласили и их родителей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сотрудники полиции призывают родителей быть бдительными и контролировать, где и как дети проводят свое время. Не отпускайте несовершеннолетних на водоемы, доведите до них основные правила безопасности! Потепление сильно сказывается на состоянии ледового покрова на реках и озерах. Поэтому ни в коем случае нельзя выходить на лед и играть вблизи водоемов.

ЧП