Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных вкладов марта

В числе лучших 5 депозитных продуктов марта – срочный вклад «Доход» с возможностью открытия в Интернет-банке. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных банковских вкладов в рублях в марте 2021 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лучших 5 депозитных продуктов марта – срочный вклад «Доход» с возможностью открытия в Интернет-банке.

В рейтинге рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по активам. При его составлении учитывался не только уровень процентной ставки по договору вклада, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия капитализации процентов и пролонгации вклада, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Подробнее узнать об условиях вклада «Доход» и о других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ген. лиц. Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «НКР» «ВВВ+.ru». Региональная сеть продаж финансовых продуктов Банка представлена в 44 регионах и по состоянию на 1 апреля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 262 точки продаж, 1 478 банкоматов, 497 платежных терминалов.

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