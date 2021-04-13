На реконструкцию очистных сооружений в Шерегеше потратят один миллиард рублей

Водоотведения в поселке Шерегеш

В Шерегеше завершили подготовительный этап модернизация сетей. Специалисты выкопали там котлован под основное здание очистных, также было постановлено оборудование нулевого цикла. По данным пресс-службы администрации правительства Кузбасса, готовность объекта достигла 25 процентов.

- Модернизация позволит решить многолетнюю проблему водоотведения в поселке Шерегеш. Действующие очистные построены около полувека назад и не рассчитаны на туристический потенциал территории. Проект реконструкции дорогостоящий, поэтому мы заручились поддержкой на федеральном уровне, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, стоимость реконструкции очистных сооружений в поселке составляет около 1,1 миллиарда рублей, почти 500 миллионов рублей из них - это средства федерального бюджета. Полностью закончить работы планируется в 2022 году. После ввода в эксплуатацию новых очистных существующие будут демонтированы.