Более 8 тысяч кузбассовцев получили ответы от властей через соцсети

Более 8000 кузбассовцев получили ответы на свои запросы в соцсетях

Кузбассовцы стали активно жаловаться в соцсетях на те или иные проблемы. Так, губернатор Сергей Цивилев получил в марте 2075 вопросов от граждан в социальных сетях, что на 424 больше, чем в прошлом месяце. А Центр управления регионом Кузбасса в марте принял более 6200 обращений, что на 2000 больше, чем в феврале. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

- Увеличение количества сообщений означает, что жители видят реальный результат после обращений. Обратная связь важна для администраций всех уровней. Социальные сети позволяют людям обратить внимание властей на актуальные проблемы, болевые точки. Принципиально, чтобы на эти сигналы поступала максимально оперативная реакция - не просто письменные ответы, а решение вопросов на местах, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Чаще всего к губернатору через соцсети обращались жители Кемерова (729), Новокузнецка (156) и Прокопьевска (117). Также активны жители Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Мариинского района, Киселевска, Осинников, Юрги и Белова. Самыми популярными темами стали уборка снега - 748 и ЖКХ - 425 сообщений, на третьем месте вопросы здравоохранения - 180.

Среди источников стабильно лидирует «ВКонтакте» - через эту соцсеть приходит больше половины сообщений. Также в тройке лидеров сайт «Одноклассники» и Instagram.