Глава Кемерова потребовал навести порядок в Кировском районе

Глава Кемерова совершил объезд Кировского района

Илья Середюк вместе с руководителями районов и служб города приступил к объезду территорий. 12 апреля они посетили Кировский район.

- Вдоль дорог начал таять снег, появились грязь и мусор. На части улиц уборка идет, но работы еще предстоит много. Есть замечания к элементам благоустройства. К примеру, отсутствуют урны, в том числе на конечной остановке общественного транспорта по улице Инициативной, в результате - горы мусора, пластика, окурков, остатков упаковок. Ситуация должна быть исправлена в ближайшее время, - сообщил Илья Середюк в Instagram.

Также мэр отметил, что местные жители попросили добавить дополнительные игровые элементы на детскую площадку в микрорайоне № 21. Глава Кемерова сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен.

- Прошли по «Березовой роще» и набережной. После реконструкции это место обрело вторую жизнь. Вместе с тем требует внимания памятник воину-освободителю - «Алеше», как называют его кировчане. Его приведем в порядок к майским праздникам, - рассказал мэр.

Также по просьбам молодых людей Илья Середюк поручил восстановить работоспособность памп-трека, у которого за зиму появились повреждения.