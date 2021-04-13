К 300-летию Кузбасса в регионе сдадут несколько крупных социальных объектов

Во втором квартале юбилейного года откроют в Кузбассе четыре новых детских сада, две школы и ледовый дворец. Фото: пресс-служба АПК

Ледовый дворец «Кузбасс» и новый терминал в аэропорту Алексея Леонова планируют сдать во втором квартале 2021 года. Об этом заявил губернатор Кузбасса на правительственном совещании.

- При подготовке к 300-летию Кузбасса мы не отменили и не заморозили ни один запланированный проект. Все работы ведутся по графику, а в некоторых случаях - даже с опережением. Так, уже в мае в Кемерове сдадим ледовый дворец «Кузбасс» на шесть тысяч зрителей и новый терминал в международном аэропорту Алексея Леонова. Также мы планируем открыть четыре детских сада, две школы и завершить капремонт учреждений по программе «Моя новая школа» в семи разных муниципалитетах, - сообщил Сергей Цивилев.

Кроме того, во втором квартале 2021 года будет сдана школа в Тайге и дополнительный блок лицея № 89 в Кемерове. В микрорайонах № 12а Кемерова, № 14 Заводского района Кемерова, в селе Верхотомское Кемеровского округа и в Киселевске будут открыты детские сады.

По программе «Моя новая школа» завершится ремонт школ в Новокузнецке, Белове, Ленинске-Кузнецком, Калтане, Таштагольском муниципальном районе, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском округах. В здании бывшего рудоуправления в пгт Каз Таштагольского района после реконструкции откроют участковую больницу.

Из спортивных объектов будут введены в эксплуатацию теннисный корт в Кемерове и ФОК в Междуреченске. Будут сданы 12 жилых домов до конца июня.