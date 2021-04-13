В Кузбассе изменится расписание пригородных поездов

В Кемеровской области изменится расписание пригородных поездов. Фото: АО «Кузбасс-пригород»

С 15 по 20 апреля 2021 года в Кемеровской области изменится расписание пригородных электропоездов. Причина нововведений - ремонт на перегоне Юрга - Тутальская, уточнили в компании «Кузбасс-пригород».

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих в направлениях Тайга - Болотная и Тайга - Юрга-2 - Кемерово. В пресс-службе организации уточнили, что корректировка во времени следования составит от 2 до 41 минуты.

Так, 16 и 20 апреля изменения коснутся электропоездов:

- № 6164 сообщением Юрга-2 - Кемерово, отправление - в 8.21 (на 25 минут позже), прибытие - в 11.23 (на 24 минуты позже);

- № 6163 сообщением Тайга - Юрга-2, отправление - в 6.37 (на 13 минут позже), прибытие - в 8.13 (на 18 минут позже);

- № 6162 сообщением Юрга-2 - Тайга, отправление - в 12.20 (по действующему расписанию), прибытие - в 1354 (на 2 минуты позже).

С 15 по 20 апреля изменяется расписание пригородных поездов:

- № 6277 сообщением Тайга - Болотная, отправление - в 6.37 (на 13 минут позже), прибытие - в 8.36 (на 18 минут позже);

- № 6279 сообщением Тайга - Болотная, отправление - в 14.25 (на 10 минут раньше), прибытие - в 16.23 (на 5 минут раньше);

- № 6278 сообщением Болотная - Тайга, отправление - в 11.59 (без изменений), прибытие - в 13.54 (на 2 минуты позже);

- № 6280 сообщением Болотная - Тайга, отправление - в 16.47 (на 41 минуту раньше), прибытие - в 18.77 (на 39 минут раньше);

- № 6181 сообщением Тайга - Юрга-2, отправление - в 17.40 (на 5 минут раньше), прибытие - в 19.16 (без изменений);

- № 6180 сообщением Юрга-2 - Тайга, отправление - в 20.37 (без изменений), прибытие - в 22.10 (на 2 минуты позже).

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании.