В МВД Кузбасса назвали размер штрафов за шашлыки в лесу

С 12 апреля кузбассовцам запретили жарить шашлыки на мангалах Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе с 12 апреля начал действовать особый противопожарный режим, за нарушение которого жителям и гостям региона грозят штрафы.

В полиции напомнили: на время действия этого режима штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности увеличиваются почти в два раза. Для граждан максимальный размер денежного взыскания составит 4 тысячи рублей, для должностных лиц - 30 тысяч рублей, а для юридических лиц - 400 тысяч.

Кроме того, за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или путем поджога предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание составляет десять лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Противопожарный режим продлится в регионе до 1 июня.