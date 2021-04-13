Группа изданий «Авант» начала подготовку ежегодного проекта «Авант-ПЕРСОНА»

Победители получат специальные памятные знаки. Фото: пресс-служба Авант-Партнер.

Десятый раз Группа изданий «Авант» представит компании, работающие в регионе и способствующие его развитию, а также управленцев, предпринимателей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты и/ или общественно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизованный и грамотный подход к ведению бизнеса.

Традиционно списки номинантов формируются следующими способами: 1) заполнение формы анкеты на сайте www.avant-partner.ru;

2) по результатам экспертного опроса и опроса читателей и партнеров Группы изданий «Авант».

Выбор лауреатов и победителей осуществляется экспертами (список экспертов будет опубликован на странице премии).

Все номинанты, попавшие в шорт-лист премии будут награждены специальными дипломами. Победители – специальным памятным знаком «Авант-ПЕРСОНА».

Награждение лауреатов и победителей в этом году будет проходить в конце мая и приурочено к Дню предпринимателя.

Открытый приём заявок претендентов на номинации «Авант-ПЕРСОНА» закончится 26 апреля.

Приглашаем к участию представителей бизнеса, как в качестве номинантов, так и в качестве Партнеров!

Анкета для подачи заявок на номинацию и условия партнерства на странице премии «Авант-ПЕРСОНА 2021» http://avant-partner.ru/avant_persona_2021.html

В Юбилейный для «Авант-ПЕРСОНЫ» год будет много новшеств!

Контакты для вопросов и предложений:

(3842) 585-616

editor@avant-partner.ru

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