Кузбасские журналисты стали победителями Всероссийского конкурса

В номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных и Интернет СМИ, теле- и радиопередачи» награду получила Анна Егорова.

В Москве прошла церемония награждения победителей 27-го Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Организаторами мероприятия стали Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России.

Конкурс прошел 8 апреля, на него было подано 310 журналистских материалов из 70 регионов России. В номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных и Интернет СМИ, теле- и радиопередачи» награду получила Анна Егорова, шеф-редактор информационного канала вещания телеканала «Кузбасс 1».

На конкурс ею был представлен совместный проект РМХ «Кузбасс» и центра «Мой бизнес Кузбасс» — реалити-шоу «Делай деньги». Проект выходил в эфире телеканала с сентября по ноябрь 2020 года. В кастинге для проекта участвовало 50 человек, 12 приняли участие в основных испытаниях шоу.