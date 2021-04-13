В Кузбасс поступили новые экологичные автобусы

15 экологичных городских автобусов поступили в Кузбасс. Фото: Администрация Правительства. Кузбасса

В пассажирские предприятия четырех муниципалитетов Кузбасса поступили 15 городских вместительных НефАЗов, работающих на природном газе. Транспорт приобретен в рамках программы обновления общественного транспорта региона,

— С 2019 года в Кузбасс уже поступило 1077 автобусов, еще 23 придут в первом полугодии 2021 года, в том числе 15 — про нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для закупки нового транспорта мы в семь раз увеличили финансирование профильной программы — с одного до семи миллиардов рублей. Старые автобусы в муниципалитетах заменяем на новые – комфортные и экологичные, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Отмечается, что все автобусы имеют 25 посадочных мест, вместительность до 106 человек и возможность передвижения людей с ограниченными возможностями.

Семь НефАЗов из поступившей партии передаются в Прокопьевск, по три автобуса направлены в Кемерово и Новокузнецк, два предназначены для Юрги.