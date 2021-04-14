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Бизнес-новости Кемерова14 апреля 2021 3:31

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 лучших накопительных счетов для премиальных клиентов

При составлении рейтинга учитывались только счета, доступные для сегмента premium banking, ставки по которым отличаются от ставок по счетам для массовых клиентов.
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших накопительных счетов для премиальных клиентов, который подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. В пятерку лучших предложений для клиентов премиум-сегмента вошли сразу два продукта Уралсиба – накопительные счета «Статус» и «Приоритет».

В исследование включены рублевые счета банков из Топ-30 по объему портфеля сберегательных счетов для состоятельных клиентов в рублях по состоянию на 01.03.2021 г. Сумма размещения – 5 млн, срок – от 1 дня. При составлении рейтинга учитывались только счета, доступные для сегмента premium banking, ставки по которым отличаются от ставок по счетам для массовых клиентов. В рейтинге не рассматривались счета с оформлением страховых, инвестиционных или других продуктов. Банки, предлагающие одинаковые ставки, ранжированы по месту, которое они занимают в рейтинге по объёму портфеля сберегательных счетов.

Получить подробную информацию по продуктам для премиальных клеиентов можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с премиальным обслуживанием и по телефону 8-800-250-25-00

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «НКР») «ВВВ+.ru».

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