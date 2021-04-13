Пока лед по настоящему тронулся только в Крапивинском районе. Фото: пресс-служба администрации Крапивинского округа.

Во вторник, 12 апреля, около 16.00 жители Кемерова заметили, что по реке Томь идет лед.

Фото и видео начавшегося ледохода появились в социальных сетях.

В оперативных службах региона "Комсомолке" прокомментировали, что ледоход на Томи, действительно, начался, но пока только в Крапивинском районе: река там вскрылась около 18.50. Но чтобы эти льдины дошли до Кемерова требуется время - несколько часов даже по открытой воде. Скорее всего, в районе областного центра отрывались отдельные льдины рядом с открытыми участками воды. Их и зафиксировали очевидцы.

Эту версию подтвердили и в Кемеровском ВОСВОДе. По словам председателя Совета этой организации Владимира Степанова, горожане стали свидетелями ложного ледохода. Все дело в том, что в центре Кемерова в Томь втекает речка Искитимка с теплыми водами, из-за чего по левому берегу реки вода практически не замерзает. Кроме того, в конце марта перед Кузнецким мостом взрывают лед, в результате чего каждый год на участке реки между Кузбасским мостом и до самого железнодорожного моста отсутствует лед. Прошедший ночью дождь спровоцировал массовый отрыв льдин, соприкасающиеся с открытыми участками воды выше по течению Томи, что кемеровчане и приняли за полноценный ледоход. Так что полюбоваться этим сезонным явлением природы жителям города еще доведется, пропустить его будет сложно: настоящий ледоход длится порядка 24-36 часов.

Отметим, что согласно прогнозу синоптиков, движение льда в Кузбассе в 2021 году начнется на два-четыре дня раньше средних сроков, которые приходятся на 14-17 апреля. В Таштагольском районе уже вскрылись реки Мундыбаш и Тельбес, а сегодня вскрылась и Кондома в районе города Калтан.