Девятилетний беловский школьник дважды обманул полицию

Родители знали о шалостях сына, но не приняли упреждающих мер. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Белове на телефон 112 поступил звонок от ребенка, который сказал, что его брата убили, а через некоторое время сигнализировал и о нападении четверых преступников в масках на девочку. При этом звонивший назвал свой адрес проживания - в Юрге.

Полицейские, прибывшие на указанные места преступления, не нашли подтверждения событий, названных ребенком, и стали устанавливать личность заявителя.

Им оказался девятилетний школьник из поселка Новый Городок, входящего в черту Белова. Истории о тяжких преступлениях мальчик придумал ради развлечения. При этом родители знали о шалостях сына и не приняли никаких мер.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, за заведомо ложный вызов спецслужб мальчика - в силу возраста - не стали привлекать к административной ответственности. А вот на его родителей составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, за что им теперь грозит штраф в размере до 500 рублей.