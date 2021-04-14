Инспекция жилых районов: глава Кемерова посетил Пионер

Встреча с жителями жилого района Пионер. Фото: Илья Середюк Instagram.

Илья Середюк провел встречу с жителями жилого района Пионер. Мэр заметил, что получает в социальных сетях много обращений от жителей. В основном они касаются вопросов содержания дорог, благоустройства, жилья.

- Перед началом встречи провели объезд. Побывали на улице Бабенко, где новая застройка, - там проблема в отсутствии дороги. Договорились приступить к проектированию и выполнять поэтапно. Проехали до моста через реку Большая Камышная - в прошлом году его опоры были отремонтированы, теперь проезд по нему безопасен. Обсудили отсыпку сколом дороги на кладбище - об этом просят жители, - сообщил Илья Середюк в Instagram.

Глава Кемерова добавил, что необходимо отремонтировать здание единственной в микрорайоне школы № 32. Также в сквере, который появился в Пионере в 2016 году, нужно сделать новые детские площадки, там гуляет много детей. По словам мэра, жители просили установить и спортивную площадку.

Напомним, что 12 апреля мэр потребовал навести порядок в Кировском районе.