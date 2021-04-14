Жители Новокузнецка обнаружили гранату в почтовом ящике

Жители Новокузнецка нашли в почтовом ящике гранату. Фото: администрация Куйбышевского района Новокузнецка Instagram.

В Новокузнецке жители многоэтажного дома обнаружили в почтовом ящике вещь, напоминающую взрывное устройство. Инцидент произошел в доме № 50 по улице Челюскина. После этого на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

- В почтовом ящике оказался предмет, конструктивно схожий с гранатой Ф-1, отправлен на полигон сотрудниками ОМОНа. Взрывное вещество в нем отсутствует, - сообщила администрация Куйбышевского района Новокузнецка в Instagram.

Городские власти призывают население быть внимательными и осторожными.