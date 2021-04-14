Взяли высоту: SberPortal получил международную премию Red Dot Award

Смарт-дисплей SberPortal получил две награды международной премии Red Dot Award 2021 в категориях «Умное устройство» (первое российское устройство в этой категории) и «Промышленный дизайн». В этом году члены комиссии Red Dot Award отметили исключительное качество конструкторского решения умного экрана SberPortal, созданного SberDevices совместно с дизайн-хаусом notAnotherOne.

Отметим, SberPortal объединяет передовые технологии и современные тенденции промышленного дизайна в одном уникальном корпусе. Каждое решение, каждая деталь решают свою задачу, вместе превращаясь в сбалансированное многофункциональное умное устройство для дома.

Премией Smart Product отмечают за сочетание блестящего технологического решения и выдающегося дизайна. Призом за лучшее умное устройство в 2021 году были также удостоены мировые лидеры рынка — Apple, Braun, Hansgrohe и Philips.

Международная премия Red Dot Award — одна из самых престижных наград в мировой дизайн-индустрии. C июня 2021 по май 2022 SberPortal, наряду с другими победителями, будет представлен в Музее дизайна Red Dot в Эссене и на онлайн-выставке премии.

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