В Кузбассе на Томи начался полноценный ледоход

Пока лед идет только по Томи. Фото: Елена Попова.

Река Томь в Кемеровской области вскрылась ото льда почти на всем своем протяжении. Ледоход идет от Новокузнецка до Юрги, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Закованными в ледовый панцирь остаются пока только верховья реки у Междуреченска и участок возле села Поломошное, где уже начались подвижки, лед потемнел и поднялся, и его движение начнется не сегодня-завтра.

- Пока еще подо льдом притоки нашей главной реки -Уса, Мрассу, Кондома, на которых ледоход традиционно начинается примерно через неделю после вскрытия Томи. Хотя, конечно, сроки могут измениться в зависимости от погоды, - сообщила «Комсомолке» начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова.

Синоптик также отметила, что ледоход в Кузбассе считается завершенным, когда вскроются все реки.

Добавим, что накануне «Комсомолка» сообщала, что кемеровчане стали свидетелями ложного ледохода.