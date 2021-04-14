Нуждающаяся в медпомощи женщина пропала в Кузбассе

Женщина, нуждающаяся в помощи врачей пропала в Кузбассе. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

В Кемеровской области без вести пропала жительница Прокопьевска Валентина Кабышева (Юсупова) 1945 года рождения. О местонахождении 76-летней горожанки нет никаких известий с 13 апреля.

Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшей женщины - 150 сантиметров, худощавое телосложение, длинные седые волосы, серо-голубые глаза. Особые приметы: сутулится.

В день исчезновения она была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, брюки и галоши черного цвета, на голове - бежевая шапка. С собой был бежевый рюкзак. Отмечается, что у пропавшей возможна потеря памяти и она нуждается в медицинской помощи.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.