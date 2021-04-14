В 20 территориях Кузбасса появились новые заболевшие коронавирусом

В печальной статистике безоговорочно лидирует Кемерово. Фото: Алексей БУЛАТОВ

64 новых случая коронавируса выявили в 20 территориях Кузбасса за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб области.

Диагноз подтвердился у жителей следующих городов и районов: Кемерово - 15, Новокузнецк - 6, Ленинск-Кузнецкий - 5, Юрга - 5, Анжеро-Судженск - 4, Березовский - 3, Киселевск - 3, Междуреченск - 3, Промышленновский район - 3, Мыски - 2, Прокопьевск - 2, Беловский район - 2, Таштагольский район - 2, Юргинский район - 2, Яшкинский район - 2, Тайга - 1, Ижморский район - 1, Ленинск-Кузнецкий район - 1, Тисульский район - 1, Чебулинский район - 1.

Медицинскую помощь на сегодняшний день получают 374 пациента с COVID-19.

Два пациента умерли от осложнения ковида - двусторонней полисегментарной пневмонии: новокузнечанка 1951 года рождения и кемеровчанин 1952 года рождения.

48 человек выздоровели, 1971 человек - находится в изоляции из-за контакта с заболевшими или подозрением на заболевание.