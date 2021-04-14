В Кузбассе разработали новый метод профилактики инсультов и инфарктов

Кузбасские ученые разработали новый метод лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Администрация Правительства Кузбасса.

Ученые из Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний доказали влияние нарушений регуляции минерального баланса крови на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Эту проблему в учреждении изучают с 2013 года.

Исследования показали, что повышение уровня свободного кальция в крови в результате снижения концентрации кальций-связывающего белка альбумина является важным фактором риска развития ишемической болезни сердца и ишемического инсульта. В результате в крови таких пациентов формируется избыточное количество кальций-белковых комплексов.

- Природа задумала так, что формирование этих минерально-белковых комплексов защищает от опасного для жизни состояния - кальцификации внутренних органов (в том числе кровеносных сосудов). Но при этом эволюция не успела провести отладку этого механизма - нарушение минерального баланса при длительной жизни человека может привести к развитию атеросклероза. Таким образом, перед нами стоит задача успешно скорректировать замысел природы, - отметил Антон Кутихин, заведующий лабораторией фундаментальных аспектов атеросклероза.

Сейчас проводятся испытания на генетически модифицированных мышах, с рождения предрасположенных к развитию атеросклероза. На них тестируют химические соединения, которые растворяют кальций-белковые комплексы в крови и параллельно выводят высвобождающиеся из них избыточные ионы кальция. Доклинические испытания закончат ко второму полугодию 2022 года.