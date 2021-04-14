Кузбасская семья обманула 65 человек из 32 регионов России

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого и его 28-летней супруги. Им предъявили обвинение в совершении 65 преступлений.

В полиции сообщили, что противоправную деятельность пары пресекли в 2019 году. В результате были собраны доказательства совершения ими 65 преступлений. Их жертвами стали посетители сайтов бесплатных объявлений из разных регионов России.

- Инициатором дистанционных краж и мошенничеств являлся ранее судимый глава семейства. В ходе следствия он признался, что этому виду противоправных действий научился, отбывая наказание в исправительной колонии. После освобождения он вернулся к супруге и начал совершать преступления, в которые впоследствии вовлек и жену. Вместе они размещали на сайтах объявления о продаже мебели, указывая разные города страны. При общении с покупателями предлагали отправить им гарнитуры, столы, кресла и другие предметы интерьера транспортными компаниями. При этом в качестве доказательства наличия мебели подельники присылали потерпевшим фото и видео, скачанные в сети интернет, - рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

Семейная пара просила у покупателей предоплату в размере 10 процентов от стоимости товара. Следствием установлено, что по такой схеме обвиняемые обманули 65 человек из 32 регионов России - от Москвы до Красноярска. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, в рамках уголовного дела большая часть потерпевших заявила гражданские иски к супругам-подельникам о возмещении причиненного материального ущерба.