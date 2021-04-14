Следком Кузбасса сообщил подробности смерти туристки в Шерегеше

В Шерегеше насмерть разбилась женщина. Фото: Лия Гараева

На горнолыжном курорте Кузбасса Шерегеш 13 апреля, около 11 часов 30 минут, произошел несчастный случай. Сообщение о происшествии на горе Зеленой поступило в СУ СК по Кемеровской области. Как сообщили в ведомстве, 51-летняя женщина являлась жительницей Новосибирска.

В настоящий момент по данному факту следователи проводят доследственную проверку.

- Предварительно установлено, что в утреннее время женщина со знакомым пошла кататься на гору. Мужчина взял в прокате для своей спутницы сноутюбинг. Женщина стала спускаться со склона по не оборудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял ее из вида, помощи в поисках знакомой он попросил у работников комплекса, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Кузбассу.

Поисковики обнаружили женщину без сознания за пределами трассы около металлической постройки. Вызвали спасателей, которые спустили ее к подножию горы и передали работникам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, однако в медицинском учреждении от полученных повреждений она скончалась.

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