В Кемерове бизнесмен выплатил экс-сотруднику 224 тысячи рублей

Кемеровский бизнесмен выплатил экс-сотруднику 224 тысячи рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кемерове предприниматель выплатил долг по зарплате бывшему сотруднику после того, как тот обратился за помощью в суд.

Предприниматель, занимающийся сдачей недвижимости в аренду и пользование, принял на работу сотрудника. Однако после его увольнения за бизнесменом остался долг в размере 224 тысяч рублей по заработной плате. В связи с этим бывший сотрудник обратился в суд, который удовлетворил требования гражданина о взыскании долга.

Приставы установили, что бизнесмен владеет гаражом, стоимость которого оценили в 250 тысяч рублей. Сотрудники ведомства арестовали имущество, после чего должник выплатил не только зарплату бывшему сотруднику, но и исполнительский сбор 15 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кузбассу.