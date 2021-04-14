Прокуратура Кузбасса выявила загрязняющие воздух предприятия Фото: Илья СТРЕБКОВ

Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура нашла в Ижморском округе теплоснабжающую организацию, которая загрязняла воздух. Об этом 14 апреля рассказали в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

В ходе прокурорской проверки выявлено, что организация эксплуатирует 48 стационарных источников выбросов, из них 16 котельных. При этом в атмосферу поступали загрязняющие вещества I, III, IV классов опасности.

Инспекторы узнали, что компания не провела инвентаризацию выбросов, не установила нормативы по бензопирену - опасному канцерогену I класса опасности. Кроме того, не было экологического контроля за выбросами из труб. К тому же владельцы организации не направляли властям статистические данные о выделяемых веществах.

В итоге руководителю предприятия прокурор внес представление об устранении нарушений. Также было инициировано возбуждение нескольких дел об административных правонарушениях.