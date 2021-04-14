В Кемерове ограничат проезд по Притомскому проспекту

В Кемерове временно перекроют Притомский проспект. Фото: Telegram-канале СГК.

В субботу, 17 апреля, с 9.00 до 21.00, в Кемерове временно перекроют Притомский проспект. Движение будет ограничено в прямом и обратном направлениях, на участке от управления железной дороги до развязки автомобильных дорог у моста по улице Терешковой. Об этом сообщили в Telegram-канале СГК.

«Это связано с демонтажом мостового перехода и надземного участка тепломагистрали напротив ледового дворца «Кузбасс», - уточняют в сообщении.

В компании добавили, что из-за временного перекрытия отменяются маршрутные такси № 8т и № 83т. Автомобилистов призывают заранее выбирать альтернативный маршрут движения.