Ждали четыре года: более 700 сотрудников кузбасской шахты-банкрота получили зарплату из федерального бюджета

Более 700 человек, или 88% бывших и действующих сотрудников обанкротившейся кузбасской шахты «Алексиевская», уже получили положенные выплаты по заработной плате. Люди их ждали годами: как сообщил глава региона Сергей Цивилев, бывшие и действующие сотрудники не могли получить свои деньги с 2017 года

Для погашения долгов правительство России выделило более 200 миллионов рублей. Такое решение было принято в ходе визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Кузбасс 6 марта 2021 года. Правительство Кузбасса также провело работу по поддержке шахтеров. Не имея возможности погасить долги предприятия перед горняками, региональное министерство труда и занятости помогло тем, кто потерял работу, пройти переобучение или трудоустроиться на другие предприятия.

Выплаты бывшим работникам предоставляются через Центр занятости населения Ленинска-Кузнецкого, куда надо предоставить всего два документа — паспорт и распечатанные банковские реквизиты, по которым можно перевести средства. Работники, которые до сих пор трудятся на предприятии, либо были уволены после 1 марта 2021 года, могут подать заявление на получение выплат через отдел кадров шахты.

До 21 апреля долги по зарплате будут выплачены всем сотрудникам «Алексиевской», заверили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.