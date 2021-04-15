Глава Кемерова сообщил о ремонте дорог в микрорайоне РТС. Фото: Илья Середюк Instagram.

В настоящее время в кемеровском микрорайоне РТС начались работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на разворотной площадке улицы Муромцева. Впоследствии там заменят и установят бортовой камень.

- В этом году в микрорайоне РТС запланированы масштабные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отремонтируют участок улицы Мартемьянова от улицы Апрельской до улицы Пчелобаза, улицу Механизаторов от улицы Пчелобаза до улицы Докучаева, улицу Пчелобаза от улицы Механизаторов до дома № 25, два участка улицы Муромцева: от улицы Докучаева до дома № 8 и от дома № 1 до дома № 2б, - сообщил Илья Середюк в Instagram.

По словам мэра, всего по нацпроекту в 2021 году отремонтируют 26,3 километра дорожного полотна, а также произведут капитальный ремонт участка Соснового бульвара длиной 900 метров и построят продолжение улицы Институтской протяженностью 600 метров.