В Кузбассе трехлетний мальчик ушел от родителей

В дежурную часть ОМВД России по городу Березовскому обратился местный житель, который сообщил о том, что по улице Пионерской вдоль дороги идет маленький ребенок без сопровождения взрослых. Мужчина также пояснил, что он остановил мальчика и привел в свой двор.

Инспекторам по делам несовершеннолетних, прибывшим по указанному адресу, мальчик смог назвать только свое имя и имена родителей, а также описал дом, в котором живет. Как выяснили полицейские, шел маленький ребенок в гости к своей бабушке, которая проживает в другом районе города.

Вскоре к участковому уполномоченному поселка шахты «Березовская» обратилась женщина с заявлением об исчезновении сына. Это была мама мальчика. Полицейские успокоили взволнованную березовчанку и сообщили, что с ее ребенком все в порядке. Она пояснила, что укладывала спать младшего сына и вместе с ним уснула. Старшая дочь в это время была в школе, а средний сын смотрел мультфильм. Пока женщина спала, мальчик оделся и отправился в гости к бабушке. Обнаружив исчезновение малыша, горожанка попыталась отыскать его самостоятельно, однако безрезультатно, поэтому обратилась к участковому. К моменту обнаружения мальчика он успел пройти около двух километров.

На маму полицейские составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А мужчину, проявившего неравнодушие по отношению к ребенку, попавшему в трудную ситуацию, планируют поощрить.