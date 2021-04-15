Мэр Новокузнецка продешевил с продажей квартиры

Глава Новокузнецка продешевил с продажей своего жилья. Фото: Сергей Кузнецов "ВКонтакте».

В четверг, 15 апреля, глава Новокузнецка в ходе эфира передачи «Утро с мэром». Рассказал, что продешевил с продажей своего жилья, так как сейчас цены на недвижимость взлетели.

—Я просто сам квартиру продал, я жалею, что продал ее дешево. Серьезно говорю. Я продавал ее где-то в начале года. То, что сейчас происходит с ценами на квартиры, это реально просто какой-то бум, — сообщил Сергей Кузнецов в ответ на жалобу горожан на отсутствие дешевого жилья.

Мэр также добавил, что остановить рост цен, возможно, благодаря увеличению строительства жилья.