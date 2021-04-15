Кузбассовцам, прибывшим из-за границы, придется соблюдать самоизоляцию

До получения результатов анализа на коронавирус кузбассовцы должны сидеть дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 апреля в России возобновляется обязательная самоизоляция для тех, кто приезжает из-за границы. Об этом сообщает федеральный Роспотребнадзор.

Согласно опубликованному распоряжению, всем въезжающим из-за границы, в том числе и кузбассовцам, в течение трех дней после прибытия любым видом транспорта необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Полученный результат следует загрузить на портал госуслуг, а до получения результата вернувшиеся туристы обязаны оставаться дома.

К слову, с сегодняшнего дня в России приостановлены и все чартерные авиарейсы в Турцию и Танзанию.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из кемеровского аэропорта в конце апреля запланированы первые рейсы в турецкую Анталью. Теперь этих чартеров не будет.