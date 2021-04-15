В отделы полиции двух территорий Кузбасса назначены новые начальники

В Яшкинском округе и Тисульском районе назначены новые начальники местной полиции.

В Яшкинском округе пост руководителя занял подполковник Вячеслав Зайцев, ранее он был заместителем начальника этого же райотдела.

В Тисульском районе руководить полицией будет подполковник Александр Пугин. Прежде он также был заместителем начальника отдела полиции, но в Тяжинском районе.

- Оба назначены приказом начальника ГУ МВД России по Кемеровской области, - сообщила пресс-служба ведомства.

На церемониях представления присутствовали руководители администраций муниципалитетов и силовых ведомств.

Новые руководители – юристы по образованию, имеют солидный стаж службы в ведомстве, имеют награды за хорошую службу.