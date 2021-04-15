В Кузбассе замдиректор продавал наркотические «конфеты»

В Кузбассе перед судом предстанет наркоторговец, который сбывал «конфеты» с наркотиком внутри. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кузбассе перед судом предстанет наркоторговец, который сбывал «конфеты» с наркотиком внутри, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

По версии следствия, мужчина организовал в Киселевске крупный канал сбыта синтетических курительных наркотиков. Его противоправную деятельность полицейские пресекли в июне 2018 года. Тогда же, а именно летом, реализация запрещенных веществ была пресечена, а ее предполагаемый организатор – 56-летний местный житель, занимающий должность замдиректора одной из коммерческих организаций – был задержан.

Драгдилера настигли в момент сбыта очередной партии наркотиков в своей машине. Примечательно, что свой товар злоумышленник пытался маскировать, пакуя его в обертки из-под конфет.

В автомобиле задержанного провели обыск, в ходе которого были найдены и другие наркотики, их общая масса составила 400 граммов. Также отмечается, что они уже были подготовлены для дальнейшей реализации.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы направлены на рассмотрение в суд. В качестве максимальной меры наказания мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.