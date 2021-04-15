В Кемерове состоятся масштабные рейды ГИБДД

В Кемерове состоятся массовые рейды ГИБДД. Фото: Александр БОЙКО

Завтра, 16 апреля, в Кемерове состоятся массовые рейды ГИБДД. Мероприятия пройдут в разных районах города, сообщили в городской Госавтоинспекци.

В Госавтоинспекции уточнили, правоохранители проверят, как автомобилисты перевозят детей-пассажиров и в каком состоянии они находятся за рулем. Напомним, согласно ПДД, водители должны использовать автокресло при перевозке в салоне машины детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7 лет на заднем сиденье.

Также в городе уже проходили рейды по выявлению нетрезвых водителей. По информации ГИБДД, с начала этого года по вине пьяных автомобилистов в Кемерове произошло уже девять ДТП.

Всех, кто заметил водителей, которые неадекватно ведут себя на дороге, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, просят сообщать об этом по телефонам: (384-2) 52-25-44, 52-29-65, а с мобильного телефона - 112 или 02.