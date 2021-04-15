Ледовый затор на кузбасской реке перегородил дорогу жителям поселка

Во время ледохода на реке Мундыбаш у одноименного поселка произошел затор. Река начала выталкивать льдины на берег. Они в итоге перегородили дорогу, которая идет вдоль реки. На видео, которое было выложено в официальном аккаунте администрации Таштагольского района, отчетливо видно, как река прямо выдавила ледяную массу на проезжую часть.

Ранее в пресс-службе администрации района сообщали об этом заторе на одном из участков реки Мундыбаш, которая начала вскрываться еще в выходные. Происшествие не вызвало подтоплений территории. И уже вчера в аккаунте последовало официальное сообщение: «Мундыбаш, р. Мундыбаш, ледоход 10 баллов, затор ушел».

Затор ушел, а льдины остались. Местный механизатор организации, которая обслуживает дороги, прочистил путь бульдозером, за что получил благодарность от жителей Мундыбаша.