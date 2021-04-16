Кемеровская епархия прокомментировала видео с благословением на вакцинацию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сети появилось видео, на котором автор ролика посетил кемеровскую поликлинику № 5 с целью сделать прививку от коронавируса. Перед этим он зашел в молитвенную комнату и уточнил, можно ли прочитать молитву перед вакцинацией от Covid-19. Сотрудница молитвенной комнаты ему ответила, что перед молитвой нужно взять благословение на вакцинацию. Представитель Кемеровской епархии прокомментировал видеозапись.

- Благословение - одна из церковных традиций. Это «благое слово», соединенное с молитвенным пожеланием Божией помощи. Эта привычная для верующих людей практика не является Таинством и не обязывает человека к внесению пожертвований. В настоящее время вакцина - самое эффективное средство профилактики опасного заболевания, часть священнослужителей уже поставили себе прививки и делятся с прихожанами уже не чьим-либо мнением, а своим опытом, - пояснил руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии Вячеслав Ланский.

Также он добавил, что благословение не является обязательным условием для вакцинации ни для христиан, ни тем более для нецерковных людей.