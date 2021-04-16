В Кузбассе ресурсоснабжающая фирма задолжала государству 15,5 миллиона рублей

В Кузбассе ресурсоснабжающая фирма задолжала государству 15,5 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Анжеро-Судженске приставы взыскали с ресурсоснабжающей организации долги по налогам в размере 15,5 миллиона рублей. В областном УФССП России сообщили, что судебные приставы провели беседу с руководством фирмы, однако в нужный срок сумма по-прежнему не была выплачена.

В этой связи ведомство арестовало банковские счета юридического лица, а также транспорт, находящийся в собственности предприятия. Кроме того, теперь уже фирма была обязана выплатить не только суммы долга, но и исполнительский сбор в размере 679 тысяч рублей.

Принятые меры повлияли на решение руководство компании, после чего задолженность была погашена в полном объеме.