Кемерово снова лидирует по числу новых случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 12, Новокузнецк - 8, Юрга - 6, Анжеро-Судженск - 4, Киселевск - 4, Промышленновский МО - 3, Белово - 2, Ленинск-Кузнецкий - 2, Междуреченск - 2, Мыски - 2, Осинники - 2, Полысаево - 2, Прокопьевск - 2, Таштагольский МР - 2, Топкинский МО - 2, Юргинский МО - 2, Яшкинский МО - 2, Калтан - 1, Беловский МР - 1, Гурьевский МО - 1, Ижморский МО - 1, Тисульский МО - 1, Тяжинский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Один пациент скончался. У мужчины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Таштагольском районе.

Также за сутки 58 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 33 194 человека вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 384 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2139 человек.