В Кузбассе пропал девятилетний мальчик

В Кузбассе пропал 9-летний мальчик. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские из Прокопьевска разыскивают без вести пропавшего 9-летнего Алексея Немилостьевого. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, 15 апреля, в 14.00, он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Уточняется, что мобильного телефона у ребенка нет, ранее из дома он не уходил. На вид Алексею Немилостьевому 10 лет, его рост составляет 140 сантиметров. Мальчик худощавого телосложения, у него светло-русые волосы и карие глаза.

Ребенок был одет в голубую ветровку с белыми вставками на замке, черные спортивные штаны, черные ботинки на липучке и темно-синюю толстовку с капюшоном.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам в Прокопьевске: 8 (384-66) 2-85-30, 8 (384-66) 9-35-30 либо 02 (102 - с мобильного).