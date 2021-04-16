В Кузбассе нашелся пропавший девятилетний мальчик. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские завершили поиски без вести пропавшего 9-летнего мальчика в Прокопьевске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ведомстве пояснили, что 16 апреля, в 7.30, в полицию обратилась мать мальчика. Она сообщила, что накануне ее сын ушел и не вернулся. Всю ночь женщина искала его своими силами, однако самостоятельные поиски результатов не дали. По ее словам, ранее школьник не уходил из дома.

Затем полицейские получили информацию о том, что ребенок может находиться в Новокузнецке. Сотрудники полиции выехали в город и обнаружили мальчика на одной из улиц, где он гулял в компании друзей.

Сейчас полиция решает вопрос о привлечении матери мальчика к ответственности из-за неисполнения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе пропал девятилетний мальчик

Полицейские из Прокопьевска разыскивают без вести пропавшего 9-летнего Алексея Немилостьевого. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, 15 апреля, в 14.00, он ушел из дома и до сих пор не вернулся. (подробности)