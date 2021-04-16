Первая весенняя гроза прошла в Кемерове

Апрельская гроза в Кемерове оказалась сухой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 16 апреля, около 20.45 жители столицы Кузбасса услышали раскаты грома за окном: в Кемерове прошла первая весенняя гроза.

Гроза оказалась сухой - то есть без дождя, (правда, и без видимой молнии). Ее вызвало столкновение надвигающегося холодного фронта с теплым воздухом, который стоял сегодня над областью. Напомним, сегодня в регионе был самый теплый день с начала месяца: столбики термометров поднялись до + 18 градусов.

К слову, по народным приметам, апрельская гроза без дождя означает ухудшение погоды. Что впрочем соответствует прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра: уже сегодня ночью начнется похолодание и ночные температуры опустятся до минусовых отметок, а дневные хотя и останутся плюсовыми, но слабоположительными.

КСТАТИ

Народные приметы, связанные с апрельскими грозами.

Гром в апреле означает:

- скорое потепление и ранний приход летней жары;

- когда при громыхании еще лежит снег, обычно ожидают холодной летней поры;

- если после первого грома резко понизилась температура, лето будет прохладным;.

- до первой грозы земля не размерзается.