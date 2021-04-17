Появились подробности о двух скончавшихся пациентах с коронавирусом в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб Кузбасса 17 апреля сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом. Речь идет о мужчине и женщине старше 80 лет. Рассказываем подробности.

- У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Калтане, - рассказали в оперштабе.

У женщины 1936 года рожденияиз поселка городского типа Тисуль также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. При этом у нее были болезнь системы кровообращения и онкопатология.

Таким образом, общее количество умерших от ковида на территории Кемеровской области составляет 644 человека. Только за последние сутки стало известно о том, что количество заболевших увеличилось еще на 67 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в территории Кузбасса

В Кузбассе продолжается вакцинация от коронавируса. На вчерашний день прививки от этой инфекции получили уже 147 380 человек, 66 307 из них - в возрасте от 60 до 96 лет (подробности)