В каких территориях Кузбасса новые случаи заболевания коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество заболевших коронавирусом 17 апреля увеличилось еще на 67 человек в регионе. Оперштаб Кузбасса сообщил о новых случаях заражения на 27 территориях.

Лидерами по количеству выявленных случаев ковида за сутки стали Кемерово, где заболели 19 человек, Юрга с пятью новыми пациентами и Промышленновский муниципальный округ с четырьмя.

По три новых пациента в следующих территориях: Таштагольский муниципальный район, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Осинники.

По два новых пациента в Междуреченске, Тисульском МО, Новокузнецке, Юргинском МО, Кемеровском МО.

По одному заболевшему выявили в Белово, Березовском, Киселевске, Краснобродском, Мысках, Полысаево, Прокопьевске, Тайге, Беловском МР, Гурьевском МО, Новокузнецком МР, Топкинском МО, Тяжинском МО, Мариинском МР.

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