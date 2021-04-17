Какая погода будет в воскресенье в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Появился прогноз погоды на воскресенье, 18 апреля. В этот день в регионе будет ненастная погода.

По области в ночь на 18 апреля ожидается -1… -6, местами до -12 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +4… +9, в некоторых районах до +14. Ветер возьмет свое направление с севера с переходом на юго-западный. Его порывы будут достигать 7-12 метров в секунду. При этом он усилится до 17 метров в секунду. В этот день по северу ожидаются дожди, утром местами изморозь и туман.

В самом Кемерове ночью столбики термометров будут в пределах -3… -5 градусов, а днем +7… +9. Ветер северный с переходом на юго-западный. Его порывы будут 7-12 метров в секунду. Синоптики сказали, что в воскресенье переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь.