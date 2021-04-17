Фото: ГУ МЧС РФ по Кемеровской области - Кузбассу. В Кузбассе усилили контроль за поджигателями травы

Специалисты МЧС усилили контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Они предупреждают, что весенние палы и костры могут обернуться крупными пожарами.

- Сухая трава быстро вспыхивает, контролировать этот процесс сложно, поэтому огонь на глазах владельцев может перекинуться на постройки и дома. Сотрудники призывают граждан не поджигать сухую траву, на своем участке и вокруг него скосить траву, не бросать на землю горящие спички и окурки; не разжигать костры в сухую и ветреную погоду; не разрешать детям играть с пожароопасными предметами, - сообщили в ведомстве.

С 12 апреля в Кузбассе действует особый противопожарный период. За нарушение требований пожарной безопасности могут оштрафовать на четыре тысячи рублей. Для должностных и юридических лиц штрафы выше.