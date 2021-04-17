В Новокузнецке пропала немая 7-летняя девочка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке днем в субботу, 17 апреля, пропала немая 7-летняя девочка. Она ушла из дома в неизвестном направлении.

Родные и близкие просят помочь в поиске ребенка. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили на своей официальной странице в «Вконтакте» ориентировку и фотографию Аксиньи. Рост девочки 120 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее светло-русые волосы и зеленые глаза. Она одета в ярко-розовую куртку с капюшоном, бирюзовую блузку и черную юбку, розовые колготки, зеленые кроссовки и белую шапку. С собой школьница взяла розовый рюкзак.

Если вы видели ребенка или знаете, где она находится, сообщите об этом в полицию или волонтерам. Любая информация поможет в поиске.

Телефон для связи: 8 (800) 700-54-52 или 112.