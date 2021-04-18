Изморозь и дожди: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в воскресенье, 18 апреля. В этот день в некоторых районах Кузбасса ожидаются дожди и изморозь.

По области в основном столбики термометров поднимутся до +4… +9, в некоторых районах до +14. Будет также ветрено. Ветер заглянет в область с севера, однако он сменит свое направление на юго-западный. Сила его порывов достигнет 7-12 метров в секунду. Но синоптики предупредили, что они могут быть и 17 метров в секунду.

В Кемерове днем температура воздуха прогреется до +7… +9 градусов. Направление ветра и его сила такие же, как и в большинстве районов области. По словам синоптиков, в этот день кемеровчане не увидят чистого голубого неба: будет переменная облачность. При этом пойдет небольшой дождь.