Немую семилетнюю новокузнечанку нашли на бесплатном представлении в цирке

Завершились поиски пропавшей 7-летней девочки из Новокузнецка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке завершились поиски пропавшей семилетней девочки. Ребенок ушел из дома 17 апреля в неизвестном направлении.

Объявление об исчезновении школьницы и ориентировка на нее появились в официальной группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс». Они же и разместили информацию о том, что девочку нашли.

- Найдена, жива! - написали волонтеры спустя несколько часов после объявления о пропаже.

При этом они не уточнили, при каких обстоятельствах была найдена девочка, а также причину, по которой та не вернулась домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области уточнили подробности этой истории.

Так, заявление о прпаже ребенка от матери поступило около 12.00. Женщина предположила, что дочь могла уйти к бабушке, которая живет в другом районе города, причем пешком.

Масштабные поисковые мероприятия, которые были развернуты в городе, завершились около 17.00. Инспектор ПДН, охранявшая порядок в городском цирке, где в связи со всемирным днем цирка вчера проводились бесплатные представления, заметила разчскиваемую девочку в группе детей. Вскоре девочка была передана маме.

- Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении девочки не совершалось. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе главка кузбасской полиции.

В ГУ МВД России по Кемеровской области, выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках девочки..