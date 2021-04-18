Следком начал проверку по обрушению балкона в Кемерове

Фото: группа "Инцидент Кемерово", "Вконтакте"

Доследственная проверка началась в Кемерове по инциденту, связанному с разрушением балкона многоэтажного дома по улице 40 лет Октября, 3, в Кировском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе кузбасского Следкома.

Поводом для проверки стал появившийся в соцсетях видеоролик, на котором запечатлен балкон, расположенный на последнем этаже четырехэтажного дома, а под ним упавшие с него бетонные обломки. Причем части от разрушающегося балкона падают на единственный тротуар возле этого дома, а по нему часто ходят пешеходы. Кроме того, среди них много детей, так как в доме по улице 40 лет Октября,3 располагается школа искусств.

Теперь следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия, после чего случившемуся будет дана правовая оценка и будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении.