В Кузбассе разлившаяся река затопила федеральную трассу: организован объезд

Фото ГУ МВД России по Кемеровской области.

Вечером в субботу, 17 апреля, в Кемеровской области небольшой приток Томи - река Лебяжья вышла из берегов. И подтопила находящийся в Юргинском районе участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» Подъезд к городу Томску». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ради безопасности на данном участке ограничили движение транспорта: экипажи ГИБДД дежурят с обеих сторон закрытого участка длиной порядка шесть километров и пускают водителей в объезд,организованный через деревню Безменово и село Проскоково того же Юргинского района.Кроме того, для предупреждения водителей размещены соответствующие знаки и схема объезда.

Кузбасские полицейские просят водителей учитывать ограничение движения при планировании маршрут поездки.